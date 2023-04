Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem zündet am Vormittag Kursrakete

Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 53,8 Prozent auf 0,120 USD. Die Sirona Biochem-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,150 USD aus. Bei 0,080 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 201.000 Sirona Biochem-Aktien.

Am 18.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,260 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sirona Biochem-Aktie somit 53,811 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,060 USD am 15.03.2023. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 100,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.06.2023 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com