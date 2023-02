Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 08:07 Uhr bei der Sirona Biochem-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 0,060 EUR. Bei 0,060 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,060 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,060 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,258 EUR) erklomm das Papier am 13.06.2022. Gewinne von 76,860 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,059 EUR. Dieser Wert wurde am 23.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,877 Prozent.

Die Sirona Biochem-Bilanz für Q4 2022 wird am 01.03.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

