Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem büßt am Mittwochvormittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Das Papier von Sirona Biochem gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 0,069 EUR abwärts.

Die Sirona Biochem-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 0,069 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Sirona Biochem-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,069 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,069 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 15.000 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,130 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Kursplus von 90,087 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.03.2023 bei 0,048 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,592 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Sirona Biochem wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 vorlegen.

