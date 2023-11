Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sirona Biochem-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 0,058 EUR abwärts.

Die Sirona Biochem-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:39 Uhr um 0,7 Prozent auf 0,058 EUR ab. Das Tagestief markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,058 EUR. Bei 0,058 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.000 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 0,128 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 120,345 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,448 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Sirona Biochem am 27.02.2024 vorlegen.

Redaktion finanzen.net