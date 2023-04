Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Nachmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach unten. In der CDNX-Sitzung verlor die Aktie um 15:30 Uhr 3,8 Prozent auf 0,125 CAD. Die Sirona Biochem-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,125 CAD ab. Zum CDNX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,125 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 600 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,350 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 64,286 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.04.2023 (0,080 CAD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,250 Prozent.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Sirona Biochem am 28.06.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com