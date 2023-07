Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Freitagnachmittag mit Einbußen

Kurs der Sirona Biochem

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 0,074 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 10:44 Uhr 0,3 Prozent auf 0,074 EUR. Die Abwärtsbewegung der Sirona Biochem-Aktie ging bis auf 0,074 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,074 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Sirona Biochem-Aktien beläuft sich auf 20.000 Stück.

Am 07.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,171 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 130,811 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2023 auf bis zu 0,052 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,595 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sirona Biochem-Aktie.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte Sirona Biochem Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net