Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sirona Biochem. Die Sirona Biochem-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 0,060 EUR nach.

Das Papier von Sirona Biochem gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 0,060 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sirona Biochem-Aktie bisher bei 0,060 EUR. Bei 0,060 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 32.000 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 0,128 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 113,211 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.12.2023 bei 0,049 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Verlust von 18,395 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2024 erwartet.

