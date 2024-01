Sirona Biochem Aktie News: Hausse bei Sirona Biochem am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sirona Biochem. Zuletzt sprang die Sirona Biochem-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 10,5 Prozent auf 0,073 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im Tradegate-Handel gewannen die Sirona Biochem-Papiere um 09:21 Uhr 10,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,073 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,073 EUR. Von der Sirona Biochem-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133.000 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,128 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 42,431 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2023 (0,049 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sirona Biochem-Aktie 33,515 Prozent sinken.

Sirona Biochem dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net