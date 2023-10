Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sirona Biochem zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Sirona Biochem-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,050 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sirona Biochem-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 11:26 Uhr bei 0,050 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,050 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie sank bis auf 0,050 EUR. Bei 0,050 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.905 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,128 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 154,582 Prozent Plus fehlen der Sirona Biochem-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sirona Biochem-Aktie liegt somit 0,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Sirona Biochem veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net