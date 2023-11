Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Donnerstagnachmittag stark gefragt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sirona Biochem. Zuletzt sprang die Sirona Biochem-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,5 Prozent auf 0,056 EUR zu.

Um 14:24 Uhr konnte die Aktie von Sirona Biochem zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 6,5 Prozent auf 0,056 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,056 EUR. Bei 0,056 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sirona Biochem-Aktie belief sich zuletzt auf 15.000 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,128 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,856 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Verlust von 9,712 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Sirona Biochem Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

