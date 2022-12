Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem schießt am Freitagnachmittag hoch

Um 04:22 Uhr ging es für das Sirona Biochem-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 35,6 Prozent auf 0,090 EUR. In der Spitze legte die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,090 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,080 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.000 Sirona Biochem-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.06.2022 markierte das Papier bei 0,258 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sirona Biochem-Aktie mit einem Kursplus von 65,271 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,066 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 35,552 Prozent Luft nach unten.

Voraussichtlich am 01.03.2023 dürfte Sirona Biochem Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

