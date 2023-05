Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Aktie legte um 11:13 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,089 EUR zu. Die Sirona Biochem-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,095 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,095 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.100 Sirona Biochem-Aktien.

Bei 0,255 EUR markierte der Titel am 14.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sirona Biochem-Aktie somit 65,255 Prozent niedriger. Am 01.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,049 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sirona Biochem-Aktie 82,680 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Sirona Biochem am 28.06.2023 präsentieren.

