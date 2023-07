Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Sirona Biochem

Die Aktie von Sirona Biochem zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Sirona Biochem-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im CDNX-Handel hat das Papier einen Wert von 0,100 CAD.

Mit einem Kurs von 0,100 CAD zeigte sich die Sirona Biochem-Aktie im CDNX-Handel um 15:30 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,100 CAD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sirona Biochem-Aktie bisher bei 0,100 CAD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,100 CAD. Im CDNX-Handel wechselten bis jetzt 14.500 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 0,215 CAD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,080 CAD. Dieser Wert wurde am 01.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Sirona Biochem am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net