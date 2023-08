Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Sirona Biochem zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sirona Biochem nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 0,069 EUR.

Um 14:59 Uhr sprang die Sirona Biochem-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 0,069 EUR zu. Die Sirona Biochem-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,069 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,065 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 17.500 Sirona Biochem-Aktien.

Am 08.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 0,162 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 134,783 Prozent Luft nach oben. Bei 0,048 EUR fiel das Papier am 17.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Sirona Biochem am 28.09.2023 präsentieren.

