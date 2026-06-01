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Situation bleibt fragil

Lagarde sieht EZB gut vorbereitet: Aktuelle Entwicklungen bereits berücksichtigt

22.06.26 15:05 Uhr
EZB-Chefin Lagarde: Notenbank hat jüngste Veränderungen im Blick | finanzen.net

Die jüngsten Entwicklungen am Golf sind nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde von den Szenarien abgedeckt, die der volkswirtschaftliche Stab der EZB im Vorfeld der EZB-Ratssitzung vom 10./11. Juni entworfen hat.

"Die Entscheidung für eine Zinserhöhung erweist sich in sämtlichen von den Mitarbeitern ausgearbeiteten Szenarien als robust. Dies bedeutet, dass eine Zinsanhebung in jedem Fall gerechtfertigt ist. Die jüngsten Entwicklungen haben sich im Rahmen der betrachteten Szenarien bewegt", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext zu Beginn einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

Der EZB-Rat hatte am 11. Juni eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent beschlossen.

Lagarde sagte demnach weiter, das Friedensabkommen im Nahen Osten sei zu begrüßen, jedoch bleibe die Situation fragil. "Es bestehen weiterhin Risiken für Rückschläge oder eine erneute Eskalation. Die vollständigen Auswirkungen des Krieges auf die mittelfristige Inflation und das Wachstum werden von der Intensität und Dauer des Energiepreisschocks sowie vom Ausmaß der indirekten Effekte und der Zweitrundeneffekte abhängen", fügte sie hinzu.

Der EZB-Rat ist Lagarde zufolge zuversichtlich, dass die Inflation durch angemessene geldpolitische Maßnahmen auf den Zielwert zurückkehren wird. Die im Juni veröffentlichten Projektionen gehen von einer Gesamtinflation von 3,0 Prozent im Jahr 2026, 2,3 Prozent im Jahr 2027 und 2,0 Prozent im Jahr 2028 aus.

Diese Prognosen basierten auf der Annahme, dass die Kurzfristzinsen 2027 um 30 Basispunkte höher liegen werden als im März angenommen und 2028 um 20 Basispunkte. ESTR-Futures preisen für Oktober einen zweiten Zinsschritt von 25 Basispunkten ein. Die nächste EZB-Ratssitzung findet am 22. Juli statt.

DJG/hab/sha

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