Six Flags Entertainment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Six Flags Entertainment präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Six Flags Entertainment ein EPS von -11,770 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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