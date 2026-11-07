Six Flags Entertainment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Six Flags Entertainment ein EPS von -11,770 USD in den Büchern gestanden.

Six Flags Entertainment präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Six Flags Entertainment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Six Flags Entertainment

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung