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Six Flags Entertainment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

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Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs
8.00 EUR 1.15 EUR 16.79 %
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Six Flags Entertainment präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Six Flags Entertainment ein EPS von -11,770 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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