Six Flags zahlt eine unveränderte Dividende an die Aktionäre

Der amerikanische Freizeitpark-Betreiber Six Flags Entertainment Corp. (ISIN: US83001A1025, NYSE: SIX) wird 82 US-Cents als vierteljährliche Dividende je Aktie an seine Anteilseigner ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 16. September 2019 (Record date: 5. September 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 3,28 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 57,88 US-Dollar (Stand: 23. August 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,67 Prozent

Das Unternehmen musste im Juni 2009 Insolvenz nach Chapter 11 des amerikanischen Insolvenzrechts anmelden. Nach Abschluss des Verfahrens startete Six Flags dann Ende 2010 mit der Zahlung einer Dividende. Der Konzern betreibt 26 Freizeitparks in Kanada, Mexiko und den USA. Der Firmensitz befindet sich in New York City. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 477,21 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 445,42 Mio. US-Dollar), wie am 24. Juli gemeldet wurde.

Seit Jahresbeginn liegt die Six Flags-Aktie an der Wall Street mit 4,04 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. August 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de