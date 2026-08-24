SIX-Handel: Börsianer lassen SLI am Mittag steigen

SLI aktuell

28.08.26 12:25 Uhr

In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Freitag geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 2.312,97 Punkte nach oben. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,393 Prozent auf 2.317,94 Punkte an der Kurstafel, nach 2.308,86 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2.310,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.320,01 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,064 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 2.316,39 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 2.147,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2.014,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,53 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,65 Prozent auf 194,20 CHF), Straumann (+ 1,61 Prozent auf 93,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 80,50 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3.316,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 219,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Alcon (-1,51 Prozent auf 57,58 CHF), Sandoz (-1,13 Prozent auf 69,74 CHF), Partners Group (-0,98 Prozent auf 744,40 CHF), Lindt (-0,84 Prozent auf 8.805,00 CHF) und Sonova (-0,42 Prozent auf 235,80 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 885.100 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 312,561 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,51 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net