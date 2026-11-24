SLI-Performance im Blick

Der SLI kommt am zweiten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Dienstag klettert der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 2.370,26 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,159 Prozent auf 2.373,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2.369,36 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.359,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.375,59 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der SLI bei 2.325,30 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 2.314,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2.040,27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10,19 Prozent zu. Bei 2.443,50 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 637,80 CHF), Swisscom (+ 1,57 Prozent auf 713,50 CHF), Amrize (+ 1,41 Prozent auf 34,44 CHF), Nestlé (+ 1,14 Prozent auf 85,85 CHF) und Swiss Re (+ 0,99 Prozent auf 152,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Kühne + Nagel International (-3,28 Prozent auf 218,40 CHF), VAT (-2,66 Prozent auf 505,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,40 Prozent auf 66,68 CHF), Sandoz (-1,78 Prozent auf 81,52 CHF) und Lindt (-1,09 Prozent auf 8.180,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.943.992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 343,676 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net