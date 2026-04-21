SIX-Handel: mittags Gewinne im SMI

Index-Bewegung

Am dritten Tag der Woche agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Um 12:08 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,10 Prozent auf 13.147,63 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,573 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,283 Prozent auf 13.171,27 Punkte an der Kurstafel, nach 13.134,14 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13.117,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13.208,00 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,666 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 12.320,99 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Wert von 13.228,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.646,32 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0,753 Prozent zu Buche. Bei 14.063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 75,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,47 Prozent auf 192,90 CHF), UBS (+ 0,84) Prozent auf 33,77 CHF), Nestlé (+ 0,77 Prozent auf 75,94 CHF) und Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 662,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-2,15 Prozent auf 152,50 CHF), Alcon (-1,88 Prozent auf 60,68 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 150,60 CHF), Holcim (-0,75 Prozent auf 71,36 CHF) und Geberit (-0,63 Prozent auf 537,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.549.956 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 278,575 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net