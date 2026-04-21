DAX24.198 -0,3%Est505.921 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 +1,7%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.387 +2,1%Euro1,1749 +0,1%Öl99,32 +0,3%Gold4.755 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL, TUI. SAP, BioNTech, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen Trump erklärt Waffenruhe im Iran-Krieg einseitig für verlängert - Iran zeigt Misstrauen
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

SIX-Handel: mittags Gewinne im SMI

22.04.26 12:25 Uhr
SIX-Handel: mittags Gewinne im SMI | finanzen.net

Am dritten Tag der Woche agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75,74 CHF 1,54 CHF 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
60,76 CHF -1,08 CHF -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
538,60 CHF -2,40 CHF -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
71,52 CHF -0,38 CHF -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
192,90 CHF 2,80 CHF 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
75,83 CHF 0,47 CHF 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
152,75 CHF -3,10 CHF -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
315,90 CHF -1,30 CHF -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
150,65 CHF -1,45 CHF -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
132,95 CHF -0,40 CHF -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
662,00 CHF 3,50 CHF 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,87 CHF 0,38 CHF 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
564,60 CHF 1,20 CHF 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.154,4 PKT 20,3 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,10 Prozent auf 13.147,63 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,573 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,283 Prozent auf 13.171,27 Punkte an der Kurstafel, nach 13.134,14 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 13.117,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13.208,00 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,666 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 12.320,99 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Wert von 13.228,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.646,32 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0,753 Prozent zu Buche. Bei 14.063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 75,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,47 Prozent auf 192,90 CHF), UBS (+ 0,84) Prozent auf 33,77 CHF), Nestlé (+ 0,77 Prozent auf 75,94 CHF) und Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 662,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-2,15 Prozent auf 152,50 CHF), Alcon (-1,88 Prozent auf 60,68 CHF), Sika (-0,99 Prozent auf 150,60 CHF), Holcim (-0,75 Prozent auf 71,36 CHF) und Geberit (-0,63 Prozent auf 537,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.549.956 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 278,575 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
21.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen