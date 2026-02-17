SIX-Handel: SLI-Anleger greifen zum Start zu

SLI-Kursentwicklung

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch notiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,25 Prozent höher bei 2.184,17 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,018 Prozent schwächer bei 2.178,31 Punkten, nach 2.178,71 Punkten am Vortag.

Bei 2.184,93 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.178,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SLI 2.173,89 Punkte auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 2.012,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wies der SLI 2.116,33 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.185,70 Punkten. Bei 2.099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 7,14 Prozent auf 103,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 172,20 CHF), Nestlé (+ 0,73 Prozent auf 79,60 CHF), Julius Bär (+ 0,65 Prozent auf 64,72 CHF) und UBS (+ 0,58 Prozent auf 32,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams-OSRAM (-1,34 Prozent auf 8,45 CHF), Schindler (-1,14 Prozent auf 293,60 CHF), Adecco SA (-1,04 Prozent auf 20,84 CHF), Lonza (-0,97 Prozent auf 531,00 CHF) und Sandoz (-0,86 Prozent auf 66,58 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Straumann-Aktie aufweisen. 128.045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 314,901 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Swiss Re-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,36 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net