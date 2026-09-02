SIX-Handel: SLI beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen
Der SLI entwickelte sich schlussendlich positiv.
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Der SLI verbuchte im SIX-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 2.303,38 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 2.298,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2.298,13 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2.309,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.292,17 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,151 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 2.297,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.116,35 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 1.999,15 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,09 Prozent aufwärts. Bei 2.352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 3,29 Prozent auf 81,72 CHF), Givaudan (+ 2,40 Prozent auf 3.282,00 CHF), Sandoz (+ 2,18 Prozent auf 70,36 CHF), Roche (+ 2,09 Prozent auf 356,50 CHF) und Swiss Life (+ 1,99 Prozent auf 932,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF), Alcon (-2,29 Prozent auf 58,00 CHF), Galderma (-1,90 Prozent auf 162,85 CHF), VAT (-1,88 Prozent auf 596,00 CHF) und Straumann (-1,35 Prozent auf 95,02 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6.014.914 Aktien gehandelt. Mit 294,312 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,59 erwartet. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,81 Prozent.
Redaktion finanzen.net
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|12.03.26
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|Roche Hold
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|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG