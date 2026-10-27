DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.107 -0,2%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,60 +0,9%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.467 -0,2%Euro 1,1152 -0,2%Öl 116,1 +0,3%Gold 3.999 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

SIX-Handel SLI beginnt Dienstagshandel im Minus

SIX-Handel SLI beginnt Dienstagshandel im Minus

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.08 EUR -0.50 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen
Amrize
34.95 EUR 0.42 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen
Galderma
206.00 EUR 4.00 EUR 1.98 %
Charts | News | Analysen
Geberit AG (N)
613.60 EUR -3.00 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
Helvetia Baloise Holding AG
227.20 EUR -0.40 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
90.24 EUR 0.20 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
140.28 EUR 3.10 EUR 2.26 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
679.00 EUR -1.20 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
425.70 EUR -1.40 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen
Schindler AG (PS)
325.30 EUR 4.50 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen
SGS SA
110.35 EUR -1.35 EUR -1.21 %
Charts | News | Analysen
Sika AG
189.15 EUR -4.30 EUR -2.22 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
164.25 EUR -0.45 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
VAT
615.80 EUR 14.40 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,336.82 CHF -0.18 CHF -0.01 %
News | Analysen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 2.334,56 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,067 Prozent leichter bei 2.335,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.337,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2.340,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.334,33 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2.245,45 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.291,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2.040,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,53 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 2,32 Prozent auf 130,44 CHF), VAT (+ 1,36 Prozent auf 581,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 70,10 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,38 Prozent auf 214,00 CHF) und Galderma (+ 0,34 Prozent auf 191,55 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Schindler (-1,25 Prozent auf 299,20 CHF), Sika (-1,11 Prozent auf 174,25 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 563,20 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 82,91 CHF) und SGS SA (-0,83 Prozent auf 101,85 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 405.751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 341,410 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.