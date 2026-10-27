SIX-Handel SLI beginnt Dienstagshandel im Minus

Index im Blick

27.10.26 09:27 Uhr

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 2.334,56 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,067 Prozent leichter bei 2.335,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.337,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2.340,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.334,33 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2.245,45 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.291,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2.040,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,53 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 2,32 Prozent auf 130,44 CHF), VAT (+ 1,36 Prozent auf 581,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 70,10 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,38 Prozent auf 214,00 CHF) und Galderma (+ 0,34 Prozent auf 191,55 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Schindler (-1,25 Prozent auf 299,20 CHF), Sika (-1,11 Prozent auf 174,25 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 563,20 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 82,91 CHF) und SGS SA (-0,83 Prozent auf 101,85 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 405.751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 341,410 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net