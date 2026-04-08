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SLI-Entwicklung

SIX-Handel SLI fällt zum Handelsende zurück

13.04.26 17:57 Uhr
SIX-Handel SLI fällt zum Handelsende zurück | finanzen.net

Der SLI zeigte sich am ersten Tag der Woche schwächer.

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SLI
2.106,6 PKT -6,5 PKT -0,31%
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Schlussendlich fiel der SLI im SIX-Handel um 0,31 Prozent auf 2.106,55 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,877 Prozent auf 2.094,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2.113,00 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.108,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.091,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 13.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.032,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der SLI noch bei 2.160,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der SLI mit 1.813,97 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,07 Prozent nach unten. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit UBS (+ 1,01 Prozent auf 33,05 CHF), Schindler (+ 0,88 Prozent auf 273,60 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 867,20 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 913,80 CHF) und Logitech (+ 0,66 Prozent auf 73,14 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Swisscom (-2,44 Prozent auf 661,00 CHF), Julius Bär (-2,31 Prozent auf 60,84 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 544,00 CHF), Nestlé (-1,28 Prozent auf 78,09 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,13 Prozent auf 179,05 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5.272.605 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 271,779 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,54 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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