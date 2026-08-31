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SIX-Handel SLI gibt mittags nach

SIX-Handel SLI gibt mittags nach

Der SLI verliert derzeit an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
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80.14 EUR 0.82 EUR 1.03 %
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370.00 EUR -5.00 EUR -1.33 %
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Sandoz
72.20 EUR 0.38 EUR 0.53 %
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200.00 EUR -4.20 EUR -2.06 %
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Sonova AG
246.90 EUR 0.80 EUR 0.33 %
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Straumann Holding AG
102.00 EUR 4.00 EUR 4.08 %
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Swiss Re AG
150.30 EUR -0.05 EUR -0.03 %
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UBS
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VAT
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SLI
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Am Dienstag verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 2.276,26 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,133 Prozent auf 2.296,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2.293,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2.273,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.301,74 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.289,83 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Stand von 2.131,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, notierte der SLI bei 2.004,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,82 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.352,31 Punkte. Bei 1.915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 4,11 Prozent auf 128,32 CHF), Straumann (+ 3,51 Prozent auf 97,20 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 141,05 CHF), Sonova (+ 0,26 Prozent auf 232,80 CHF) und Sandoz (+ 0,06 Prozent auf 67,96 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Partners Group (-7,18 Prozent auf 680,20 CHF), Julius Bär (-2,74 Prozent auf 73,16 CHF), UBS (-2,71 Prozent auf 43,08 CHF), VAT (-2,57 Prozent auf 584,00 CHF) und Sika (-2,32 Prozent auf 187,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2.881.414 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,798 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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12:21 Novartis Neutral UBS AG
12:01 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
19.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG

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