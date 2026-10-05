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SLI im Blick

SIX-Handel: SLI klettert zum Ende des Montagshandels

SIX-Handel: SLI klettert zum Ende des Montagshandels

Wenig verändert zeigte sich der SLI am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
32.91 EUR 0.24 EUR 0.73 %
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Geberit AG (N)
573.60 EUR -4.00 EUR -0.69 %
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Julius Bär
78.66 EUR -0.08 EUR -0.10 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
235.50 EUR 0.80 EUR 0.34 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,030.00 EUR 35.00 EUR 0.44 %
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Logitech S.A.
90.66 EUR -0.30 EUR -0.33 %
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Lonza AG (N)
631.40 EUR 17.80 EUR 2.90 %
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Partners Group AG
653.60 EUR 3.00 EUR 0.46 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.25 EUR 4.25 EUR 1.13 %
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Sandoz
75.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Sika AG
190.25 EUR -5.80 EUR -2.96 %
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Straumann Holding AG
96.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Swiss Re AG
152.65 EUR 0.90 EUR 0.59 %
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UBS
43.28 EUR 0.46 EUR 1.07 %
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VAT
755.20 EUR -0.60 EUR -0.08 %
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Indizes
SLI
2,242.04 CHF 25.93 CHF 1.17 %
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Letztendlich beendete der SLI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 2.214,49 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 2.216,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2.210,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.209,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.233,12 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.299,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 2.313,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.027,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,95 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,16 Prozent auf 70,00 CHF), Straumann (+ 1,89 Prozent auf 91,50 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 574,80 CHF), VAT (+ 1,46 Prozent auf 709,60 CHF) und Julius Bär (+ 1,43 Prozent auf 73,68 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sika (-4,79 Prozent auf 175,00 CHF), Logitech (-2,20 Prozent auf 84,50 CHF), Kühne + Nagel International (-2,00 Prozent auf 220,00 CHF), Lindt (-0,99 Prozent auf 7.465,00 CHF) und Geberit (-0,74 Prozent auf 534,00 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.477.510 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,13 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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