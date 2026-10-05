SIX-Handel: SLI klettert zum Ende des Montagshandels

SLI im Blick

05.10.26 17:57 Uhr

Wenig verändert zeigte sich der SLI am Abend.

Letztendlich beendete der SLI den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 2.214,49 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 2.216,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2.210,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.209,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.233,12 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.299,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 2.313,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.027,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,95 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,16 Prozent auf 70,00 CHF), Straumann (+ 1,89 Prozent auf 91,50 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 574,80 CHF), VAT (+ 1,46 Prozent auf 709,60 CHF) und Julius Bär (+ 1,43 Prozent auf 73,68 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sika (-4,79 Prozent auf 175,00 CHF), Logitech (-2,20 Prozent auf 84,50 CHF), Kühne + Nagel International (-2,00 Prozent auf 220,00 CHF), Lindt (-0,99 Prozent auf 7.465,00 CHF) und Geberit (-0,74 Prozent auf 534,00 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.477.510 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,13 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net