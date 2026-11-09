SIX-Handel: SLI mit Gewinnen
Der SLI steigt am Montagnachmittag.
Werte in diesem Artikel
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,41 Prozent stärker bei 2.388,86 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,062 Prozent schwächer bei 2.377,74 Punkten, nach 2.379,22 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2.376,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.395,21 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2.219,11 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 2.336,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.005,87 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,06 Prozent. Bei 2.433,53 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 3,09 Prozent auf 70,00 CHF), Sika (+ 2,51 Prozent auf 189,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 68,66 CHF), Roche (+ 2,18 Prozent auf 398,80 CHF) und VAT (+ 1,51 Prozent auf 524,40 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-1,55 Prozent auf 149,60 CHF), Sonova (-1,46 Prozent auf 283,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,44 Prozent auf 232,10 CHF), Swisscom (-1,18 Prozent auf 711,50 CHF) und Galderma (-1,15 Prozent auf 189,55 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.323.994 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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