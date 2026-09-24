SIX-Handel SLI präsentiert sich schlussendlich leichter

Index-Performance im Fokus

24.09.26 17:57 Uhr

Der SLI zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.

Der SLI verlor im SIX-Handel letztendlich 0,45 Prozent auf 2.237,06 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,278 Prozent auf 2.240,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2.247,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.247,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.233,43 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,231 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der SLI mit 2.314,36 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 2.263,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1.969,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,00 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,65 Prozent auf 142,10 CHF), Lonza (+ 1,46 Prozent auf 570,00 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 118,96 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 77,94 CHF) und Galderma (+ 0,84 Prozent auf 162,25 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-6,11 Prozent auf 82,62 CHF), Partners Group (-5,35 Prozent auf 591,00 CHF), VAT (-2,51 Prozent auf 645,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 80,50 CHF) und Holcim (-2,04 Prozent auf 66,32 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6.758.288 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308,799 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net