DAX 25.267 -0,6%ESt50 6.273 -0,4%MSCI World 4.939 -0,8%Top 10 Crypto 11,30 +0,2%Nas 26.925 -0,0%Bitcoin 74.020 -0,1%Euro 1,1370 -0,1%Öl 106,8 +3,6%Gold 4.275 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

SIX-Handel SLI präsentiert sich schlussendlich leichter

SIX-Handel SLI präsentiert sich schlussendlich leichter

Der SLI zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.66 EUR -2.36 EUR -2.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amrize
33.00 EUR -0.17 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Galderma
172.00 EUR 3.00 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
71.00 EUR -0.90 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
91.64 EUR -0.54 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
594.40 EUR -2.00 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
82.45 EUR 0.65 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
126.36 EUR 1.68 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
635.60 EUR -30.00 EUR -4.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
391.10 EUR 8.10 EUR 2.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
150.00 EUR 1.65 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
41.11 EUR -2.25 EUR -5.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VAT
698.00 EUR 0.80 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2,237.06 CHF -10.15 CHF -0.45 %
News | Analysen

Der SLI verlor im SIX-Handel letztendlich 0,45 Prozent auf 2.237,06 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,278 Prozent auf 2.240,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2.247,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.247,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2.233,43 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,231 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der SLI mit 2.314,36 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Stand von 2.263,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1.969,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,00 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,65 Prozent auf 142,10 CHF), Lonza (+ 1,46 Prozent auf 570,00 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 118,96 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 77,94 CHF) und Galderma (+ 0,84 Prozent auf 162,25 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-6,11 Prozent auf 82,62 CHF), Partners Group (-5,35 Prozent auf 591,00 CHF), VAT (-2,51 Prozent auf 645,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 80,50 CHF) und Holcim (-2,04 Prozent auf 66,32 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6.758.288 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308,799 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.