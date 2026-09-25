SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester
Der SLI performte schlussendlich positiv.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsschluss notierte der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent fester bei 2.245,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,586 Prozent fester bei 2.250,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.237,27 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2.240,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.257,72 Zähler.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,607 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2.324,19 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 2.280,32 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 1.947,94 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 3,50 Prozent auf 40,80 CHF), Schindler (+ 1,86 Prozent auf 262,80 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 601,00 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 84,00 CHF) und Julius Bär (+ 1,66 Prozent auf 71,24 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Nestlé (-0,99 Prozent auf 77,17 CHF), Roche (-0,85 Prozent auf 360,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 226,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 80,18 CHF) und Swiss Re (-0,32 Prozent auf 141,65 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6.392.409 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com