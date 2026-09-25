DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.863 -0,4%Euro 1,1393 +0,1%Öl 104,5 -2,0%Gold 4.286 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SLI-Performance im Blick

SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Der SLI performte schlussendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.62 EUR 0.08 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amrize
32.83 EUR 0.53 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
75.16 EUR 1.08 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
239.30 EUR -1.70 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
87.74 EUR -3.90 EUR -4.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
81.68 EUR -0.77 EUR -0.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
637.00 EUR 1.40 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
381.80 EUR -9.30 EUR -2.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG (PS)
271.55 EUR -4.95 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
151.65 EUR 1.65 EUR 1.1 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
42.64 EUR -0.08 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2,245.45 CHF 8.18 CHF 0.37 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss notierte der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent fester bei 2.245,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,586 Prozent fester bei 2.250,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.237,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.240,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.257,72 Zähler.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,607 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2.324,19 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 2.280,32 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 1.947,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 3,50 Prozent auf 40,80 CHF), Schindler (+ 1,86 Prozent auf 262,80 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 601,00 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 84,00 CHF) und Julius Bär (+ 1,66 Prozent auf 71,24 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Nestlé (-0,99 Prozent auf 77,17 CHF), Roche (-0,85 Prozent auf 360,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 226,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 80,18 CHF) und Swiss Re (-0,32 Prozent auf 141,65 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6.392.409 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.