SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

SLI-Performance im Blick

25.09.26 17:57 Uhr

Der SLI performte schlussendlich positiv.

Zum Handelsschluss notierte der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent fester bei 2.245,45 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,586 Prozent fester bei 2.250,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.237,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.240,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.257,72 Zähler.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,607 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2.324,19 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 2.280,32 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 1.947,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 3,50 Prozent auf 40,80 CHF), Schindler (+ 1,86 Prozent auf 262,80 CHF), Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 601,00 CHF), Logitech (+ 1,67 Prozent auf 84,00 CHF) und Julius Bär (+ 1,66 Prozent auf 71,24 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Nestlé (-0,99 Prozent auf 77,17 CHF), Roche (-0,85 Prozent auf 360,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 226,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 80,18 CHF) und Swiss Re (-0,32 Prozent auf 141,65 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6.392.409 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net