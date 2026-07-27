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Index-Performance im Blick

SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer

SIX-Handel SLI schlussendlich schwächer

Der SLI zeigte sich am Donnerstagabend schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
180.00 EUR -1.00 EUR -0.55 %
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Geberit AG (N)
607.80 EUR 16.60 EUR 2.81 %
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Givaudan AG
3,406.00 EUR 52.00 EUR 1.55 %
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Helvetia Baloise Holding AG
224.40 EUR -2.60 EUR -1.15 %
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Logitech S.A.
81.46 EUR -3.34 EUR -3.94 %
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Lonza AG (N)
618.20 EUR 6.80 EUR 1.11 %
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Partners Group AG
765.80 EUR 10.60 EUR 1.40 %
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Richemont
195.20 EUR -3.65 EUR -1.84 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
395.00 EUR 13.95 EUR 3.66 %
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Schindler AG (PS)
270.10 EUR 1.75 EUR 0.65 %
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Straumann Holding AG
102.00 EUR -2.00 EUR -1.92 %
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Swiss Re AG
147.50 EUR -1.75 EUR -1.17 %
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UBS
45.74 EUR -0.27 EUR -0.59 %
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Indizes
SLI
2,298.41 CHF -5.47 CHF -0.24 %
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Am Donnerstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,24 Prozent leichter bei 2.298,41 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,053 Prozent stärker bei 2.305,09 Punkten, nach 2.303,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.288,37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.307,15 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,589 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.282,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2.136,99 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 2.023,28 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3.259,00 CHF), Schindler (+ 1,34 Prozent auf 257,60 CHF), Roche (+ 1,20) Prozent auf 371,80 CHF), Lonza (+ 1,14 Prozent auf 585,80 CHF) und Geberit (+ 0,95 Prozent auf 571,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Logitech (-4,83 Prozent auf 76,42 CHF), Helvetia Baloise (-1,51 Prozent auf 208,20 CHF), Richemont (-1,35 Prozent auf 182,95 CHF), Swiss Re (-1,32 Prozent auf 138,30 CHF) und Straumann (-1,23 Prozent auf 96,02 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.119.505 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 307,560 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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