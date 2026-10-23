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Index im Blick

SIX-Handel SLI schwächelt am Nachmittag

SIX-Handel SLI schwächelt am Nachmittag

Der SLI verliert heute an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.16 EUR -2.44 EUR -3.19 %
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Amrize
35.35 EUR 1.31 EUR 3.85 %
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Helvetia Baloise Holding AG
233.40 EUR 3.20 EUR 1.39 %
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Holcim AG
73.42 EUR 4.12 EUR 5.95 %
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Julius Bär
73.04 EUR -0.98 EUR -1.32 %
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Logitech S.A.
99.42 EUR -1.08 EUR -1.07 %
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Partners Group AG
668.20 EUR 10.40 EUR 1.58 %
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Richemont
175.50 EUR -12.00 EUR -6.40 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.40 EUR 0.20 EUR 0.05 %
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Schindler AG (PS)
318.55 EUR 28.75 EUR 9.92 %
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Swiss Re AG
166.25 EUR 0.60 EUR 0.36 %
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UBS
41.48 EUR -0.40 EUR -0.96 %
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VAT
606.60 EUR -34.60 EUR -5.40 %
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Indizes
SLI
2,321.81 CHF -8.17 CHF -0.35 %
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Am Freitag steht der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0,25 Prozent im Minus bei 2.324,16 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 2.331,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2.329,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.332,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.318,31 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.247,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.259,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2.040,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 6,67 Prozent auf 67,84 CHF), Partners Group (+ 2,41 Prozent auf 627,80 CHF), Logitech (+ 2,29 Prozent auf 92,12 CHF), Amrize (+ 1,80 Prozent auf 32,78 CHF) und Schindler (+ 1,78 Prozent auf 298,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Richemont (-5,51 Prozent auf 162,95 CHF), Helvetia Baloise (-3,22 Prozent auf 210,20 CHF), VAT (-1,72 Prozent auf 560,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,68 Prozent auf 67,76 CHF) und Julius Bär (-1,38 Prozent auf 67,36 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2.136.045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 338,120 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:41 Roche Outperform RBC Capital Markets
15:31 Roche Buy UBS AG
14:41 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12:41 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Roche Buy Deutsche Bank AG

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