SIX-Handel SLI startet wenig verändert

SLI aktuell

Derzeit geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Montag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,00 Prozent fester bei 2.268,74 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent fester bei 2.270,20 Punkten in den Montagshandel, nach 2.268,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.270,65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.267,52 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2.160,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 1.999,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 1.967,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,47 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.288,59 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 0,97 Prozent auf 539,80 CHF), Logitech (+ 0,84 Prozent auf 79,44 CHF), Galderma (+ 0,81 Prozent auf 179,70 CHF), Nestlé (+ 0,59 Prozent auf 83,78 CHF) und Straumann (+ 0,38 Prozent auf 106,75 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Holcim (-0,77 Prozent auf 74,50 CHF), Swiss Life (-0,70 Prozent auf 881,80 CHF), Sika (-0,63 Prozent auf 166,55 CHF), Geberit (-0,51 Prozent auf 541,40 CHF) und Helvetia Baloise (-0,48 Prozent auf 208,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 132.710 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net