SIX-Handel: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne

Marktbericht

Der SLI befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Zum Handelsende verbuchte der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 2.227,19 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,143 Prozent auf 2.212,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2.215,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.204,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.227,19 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.144,98 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 1.963,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 1.940,44 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,54 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.227,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 3,00 Prozent auf 706,80 CHF), Sandoz (+ 2,24 Prozent auf 69,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 88,56 CHF), Novartis (+ 1,67 Prozent auf 120,28 CHF) und Swiss Life (+ 1,39 Prozent auf 890,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-1,67 Prozent auf 669,60 CHF), SGS SA (-1,12 Prozent auf 89,84 CHF), Logitech (-0,78 Prozent auf 86,52 CHF), Richemont (-0,74 Prozent auf 182,30 CHF) und Holcim (-0,62 Prozent auf 76,44 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4.591.320 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 274,831 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net