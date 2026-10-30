DAX 26.018 -0,1%ESt50 6.174 -0,5%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,30 -1,5%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.509 -0,3%Euro 1,1194 +0,0%Öl 116,8 +1,6%Gold 3.996 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

Der SLI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.18 EUR -2.38 EUR -2.95 %
Charts | News | Analysen
Amrize
36.46 EUR 0.26 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
Holcim AG
75.28 EUR -0.42 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,970.00 EUR -40.00 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
88.42 EUR 0.18 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
91.08 EUR 1.54 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
691.40 EUR -18.80 EUR -2.65 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
438.75 EUR 3.60 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Straumann Holding AG
103.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
162.60 EUR -1.75 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen
Swisscom AG
745.00 EUR 5.00 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.81 EUR -0.41 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
VAT
626.00 EUR -16.40 EUR -2.55 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,374.06 CHF 6.74 CHF 0.28 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,16 Prozent auf 2.371,15 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,316 Prozent auf 2.374,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2.367,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.370,37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.375,58 Zählern.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 2.230,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SLI noch bei 2.302,28 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 2.020,98 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,24 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.382,35 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 1,76 Prozent auf 98,14 CHF), Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF), Swisscom (+ 1,23 Prozent auf 697,00 CHF), Nestlé (+ 1,04 Prozent auf 83,67 CHF) und Lindt (+ 0,97 Prozent auf 8.320,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-3,34 Prozent auf 578,60 CHF), Logitech (-3,16 Prozent auf 79,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,19 Prozent auf 71,52 CHF), UBS (-0,81 Prozent auf 39,39 CHF) und Holcim (-0,49 Prozent auf 69,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 767.489 Aktien gehandelt. Mit 347,353 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.