SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

Index im Fokus

30.10.26 09:27 Uhr

Der SLI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,16 Prozent auf 2.371,15 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,316 Prozent auf 2.374,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2.367,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.370,37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.375,58 Zählern.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 2.230,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SLI noch bei 2.302,28 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 2.020,98 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,24 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.382,35 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 1,76 Prozent auf 98,14 CHF), Swiss Re (+ 1,43 Prozent auf 153,00 CHF), Swisscom (+ 1,23 Prozent auf 697,00 CHF), Nestlé (+ 1,04 Prozent auf 83,67 CHF) und Lindt (+ 0,97 Prozent auf 8.320,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-3,34 Prozent auf 578,60 CHF), Logitech (-3,16 Prozent auf 79,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,19 Prozent auf 71,52 CHF), UBS (-0,81 Prozent auf 39,39 CHF) und Holcim (-0,49 Prozent auf 69,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 767.489 Aktien gehandelt. Mit 347,353 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net