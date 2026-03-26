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SLI-Performance im Blick

SIX-Handel SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

27.03.26 09:28 Uhr
SIX-Handel SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter | finanzen.net

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
62,96 CHF -1,68 CHF -2,60%
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43,63 CHF -0,36 CHF -0,82%
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151,40 CHF 0,20 CHF 0,13%
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Helvetia Baloise Holding AG
201,00 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Kühne + Nagel International AG (KN)
174,00 CHF -2,00 CHF -1,14%
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Logitech S.A.
73,20 CHF -1,42 CHF -1,90%
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311,70 CHF -1,10 CHF -0,35%
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Sonova AG
174,45 CHF 0,50 CHF 0,29%
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Swiss Re AG
127,90 CHF 0,20 CHF 0,16%
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Swisscom AG
670,50 CHF -24,50 CHF -3,53%
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UBS
29,43 CHF -0,11 CHF -0,37%
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VAT
497,00 CHF -15,20 CHF -2,97%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
546,20 CHF -1,80 CHF -0,33%
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SLI
2.002,0 PKT -12,4 PKT -0,61%
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 2.011,77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,050 Prozent auf 2.013,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2.014,35 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.009,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2.013,34 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 4,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.215,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.140,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, notierte der SLI bei 2.082,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 6,47 Prozent. Bei 2.223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Galderma (+ 0,66 Prozent auf 152,20 CHF), Sonova (+ 0,52 Prozent auf 174,85 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 29,69 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,50 Prozent auf 202,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 128,25 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swisscom (-3,60 Prozent auf 670,00 CHF), VAT (-2,67 Prozent auf 498,50 CHF), Logitech (-1,88 Prozent auf 73,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,79 Prozent auf 63,48 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,88 Prozent auf 174,45 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 153.731 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 270,760 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,93 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

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