SLI-Performance

Der SLI notierte am Freitagabend im Plus.

Zum Handelsschluss notierte der SLI im SIX-Handel 0,43 Prozent höher bei 2.386,66 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,154 Prozent auf 2.380,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2.376,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.378,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.391,71 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der SLI auf 2.345,67 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der SLI mit 2.308,86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.076,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,96 Prozent zu. Bei 2.443,50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 3,94 Prozent auf 86,56 CHF), Partners Group (+ 2,51 Prozent auf 654,60 CHF), Richemont (+ 1,57 Prozent auf 174,65 CHF), UBS (+ 1,52 Prozent auf 38,10 CHF) und Straumann (+ 1,43 Prozent auf 109,90 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Lindt (-1,78 Prozent auf 8.260,00 CHF), Sonova (-0,97 Prozent auf 287,20 CHF), Swiss Re (-0,61 Prozent auf 154,25 CHF), Helvetia Baloise (-0,36 Prozent auf 221,60 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 87,34 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.304.072 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI hat die Julius Bär-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net