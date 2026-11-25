Index-Performance im Blick

Das macht der SLI morgens.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,71 Prozent stärker bei 2.378,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,800 Prozent auf 2.380,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2.361,40 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.376,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.382,78 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SLI mit 2.325,30 Punkten berechnet. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 2.324,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.062,45 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,57 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Richemont (+ 2,38 Prozent auf 176,20 CHF), Lindt (+ 2,04 Prozent auf 8.490,00 CHF), Amrize (+ 1,65 Prozent auf 34,60 CHF), Geberit (+ 1,51 Prozent auf 592,60 CHF) und Sandoz (+ 1,36 Prozent auf 82,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-1,52 Prozent auf 214,30 CHF), VAT (-1,51 Prozent auf 481,60 CHF), Partners Group (-1,15 Prozent auf 621,60 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 82,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 65,08 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 237.430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 347,723 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net