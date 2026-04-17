SIX-Handel SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

Index-Performance

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 1,22 Prozent tiefer bei 2.141,24 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,31 Prozent auf 2.139,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2.167,65 Punkten am Vortag.

Bei 2.143,71 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.139,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, betrug der SLI-Kurs 1.963,81 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2.131,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 1.873,20 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,453 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 655,50 CHF), Julius Bär (-0,06 Prozent auf 62,98 CHF), Zurich Insurance (-0,14 Prozent auf 559,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 185,35 CHF) und Logitech (-0,33 Prozent auf 78,58 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Amrize (-4,61 Prozent auf 43,88 CHF), Nestlé (-3,51 Prozent auf 76,25 CHF), Straumann (-2,08 Prozent auf 90,46 CHF), Sandoz (-1,97 Prozent auf 65,84 CHF) und Holcim (-1,81 Prozent auf 72,70 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 482.972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,676 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net