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Kursentwicklung im Fokus

SIX-Handel: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

SIX-Handel: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der SLI behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
93.06 EUR -0.18 EUR -0.19 %
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Amrize
46.95 EUR 1.18 EUR 2.58 %
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Galderma
193.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Geberit AG (N)
575.80 EUR -14.60 EUR -2.47 %
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Logitech S.A.
84.86 EUR 0.94 EUR 1.12 %
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Novartis AG
135.52 EUR 0.02 EUR 0.01 %
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Partners Group AG
738.40 EUR -1.80 EUR -0.24 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
357.35 EUR -1.20 EUR -0.33 %
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Sonova AG
224.90 EUR 4.10 EUR 1.86 %
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Straumann Holding AG
115.00 EUR -1.00 EUR -0.86 %
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Swiss Re AG
140.70 EUR -0.20 EUR -0.14 %
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UBS
44.97 EUR 0.12 EUR 0.27 %
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VAT
728.80 EUR -20.20 EUR -2.70 %
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Indizes
SLI
2,307.41 CHF 5.89 CHF 0.26 %
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Um 09:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,18 Prozent höher bei 2.305,55 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,020 Prozent stärker bei 2.301,99 Punkten in den Handel, nach 2.301,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.301,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.306,49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 2.136,08 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Stand von 2.038,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, notierte der SLI bei 1.966,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.321,54 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,82 Prozent auf 79,52 CHF), Geberit (+ 1,43 Prozent auf 539,60 CHF), Amrize (+ 1,37 Prozent auf 43,69 CHF), Straumann (+ 1,29 Prozent auf 109,75 CHF) und Sonova (+ 1,25 Prozent auf 210,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen VAT (-3,06 Prozent auf 671,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 84,76 CHF), Novartis (-0,13 Prozent auf 124,94 CHF), UBS (+ 0,00 Prozent auf 41,90 CHF) und Galderma (+ 0,03 Prozent auf 178,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 492.154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 294,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,06 erwartet. Mit 6,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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30.06.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.