DAX24.134 +0,2%Est505.880 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 +2,7%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.474 -0,9%Euro1,1695 -0,2%Öl111,2 +2,7%Gold4.610 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- OpenAI, Novo Nordisk, NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SMI im Fokus

SIX-Handel SMI am Mittag im Minus

28.04.26 12:25 Uhr
SIX-Handel SMI am Mittag im Minus | finanzen.net

Der SMI verliert am Mittag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77,34 CHF -0,28 CHF -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
45,68 CHF 0,47 CHF 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
73,68 CHF 0,64 CHF 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
188,55 CHF 2,20 CHF 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
483,60 CHF -5,00 CHF -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
111,80 CHF -2,28 CHF -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
899,20 CHF -3,00 CHF -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
314,60 CHF -6,60 CHF -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
127,60 CHF 0,50 CHF 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,55 CHF 0,41 CHF 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
545,80 CHF 5,00 CHF 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.098,3 PKT -66,9 PKT -0,51%
Charts|News|Analysen

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 13.086,68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,553 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,686 Prozent auf 13.074,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13.165,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13.111,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13.009,84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 12.570,26 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 13.023,81 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 12.028,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,21 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 1,04 Prozent auf 45,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 188,25 CHF), UBS (+ 1,00 Prozent auf 33,47 CHF), Zurich Insurance (+ 0,67 Prozent auf 544,40 CHF) und Holcim (+ 0,52 Prozent auf 73,42 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-2,96 Prozent auf 110,70 CHF), Roche (-1,31 Prozent auf 317,00 CHF), Lonza (-0,98 Prozent auf 483,80 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 895,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 77,28 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.164.823 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 277,772 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
11:16Novartis NeutralUBS AG
09:41Novartis Equal WeightBarclays Capital
09:11Novartis HoldJefferies & Company Inc.
10.04.2026Novartis NeutralUBS AG
31.03.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
24.03.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.02.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:16Novartis NeutralUBS AG
09:41Novartis Equal WeightBarclays Capital
09:11Novartis HoldJefferies & Company Inc.
10.04.2026Novartis NeutralUBS AG
27.03.2026Novartis Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.03.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen