SIX-Handel SMI am Mittag im Minus

SMI im Fokus

Der SMI verliert am Mittag an Wert.

Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 13.086,68 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,553 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,686 Prozent auf 13.074,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13.165,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13.111,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13.009,84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 12.570,26 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 13.023,81 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 12.028,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,21 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 1,04 Prozent auf 45,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 188,25 CHF), UBS (+ 1,00 Prozent auf 33,47 CHF), Zurich Insurance (+ 0,67 Prozent auf 544,40 CHF) und Holcim (+ 0,52 Prozent auf 73,42 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-2,96 Prozent auf 110,70 CHF), Roche (-1,31 Prozent auf 317,00 CHF), Lonza (-0,98 Prozent auf 483,80 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 895,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 77,28 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.164.823 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 277,772 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net