SIX-Handel SMI am Mittwochmittag in der Verlustzone

SMI-Kursverlauf

28.10.26 12:26 Uhr

SMI-Handel aktuell.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,68 Prozent schwächer bei 14.498,03 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,676 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,577 Prozent tiefer bei 14.513,44 Punkten, nach 14.597,63 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.496,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14.576,71 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,178 Prozent nach oben. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 13.942,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der SMI mit 14.571,33 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.360,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,44 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 72,78 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 641,80 CHF), Swiss Life (+ 0,59 Prozent auf 948,00 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 164,45 CHF) und Galderma (+ 0,14 Prozent auf 185,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-10,98 Prozent auf 81,86 CHF), Sandoz (-3,22 Prozent auf 79,46 CHF), Givaudan (-1,72 Prozent auf 3.876,00 CHF), Roche (-1,45 Prozent auf 393,20 CHF) und Lonza (-1,23 Prozent auf 628,00 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.587.658 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 343,860 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net