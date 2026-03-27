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SMI-Marktbericht

SIX-Handel: SMI am Montagmittag stärker

30.03.26 12:25 Uhr
SIX-Handel: SMI am Montagmittag stärker | finanzen.net

Der SMI wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
62,78 CHF -0,36 CHF -0,57%
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58,86 CHF -0,20 CHF -0,34%
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Givaudan AG
2.664,00 CHF 11,00 CHF 0,41%
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Kühne + Nagel International AG (KN)
173,30 CHF 1,90 CHF 1,11%
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Logitech S.A.
72,56 CHF 0,58 CHF 0,81%
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Nestlé SA (Nestle)
77,30 CHF 0,93 CHF 1,22%
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Partners Group AG
823,80 CHF -0,80 CHF -0,10%
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Richemont
136,70 CHF -1,35 CHF -0,98%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
312,50 CHF 0,00 CHF 0,00%
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Swiss Re AG
129,50 CHF 0,95 CHF 0,74%
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UBS
29,09 CHF -0,29 CHF -0,99%
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Indizes
SMI
12.589,3 PKT 19,0 PKT 0,15%
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Am Montag notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,06 Prozent stärker bei 12.577,58 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,482 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,225 Prozent auf 12.541,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12.570,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12.634,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.539,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der SMI-Kurs bei 14.014,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 13.267,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der SMI einen Stand von 12.840,43 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,06 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,23 Prozent auf 77,31 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 173,20 CHF), Logitech (+ 0,72 Prozent auf 72,50 CHF), Swiss Re (+ 0,54 Prozent auf 129,25 CHF) und Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 2.666,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-1,12 Prozent auf 136,50 CHF), UBS (-1,02 Prozent auf 29,08 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,70 Prozent auf 62,70 CHF), Amrize (-0,58 Prozent auf 43,04 CHF) und Alcon (-0,37 Prozent auf 58,84 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 663.565 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 270,486 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
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27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
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24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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