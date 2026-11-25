SMI aktuell

Der SMI gibt am Nachmittag nach.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,30 Prozent auf 14.689,37 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,708 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,877 Prozent auf 14.863,09 Punkte an der Kurstafel, nach 14.733,89 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14.688,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.909,18 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,733 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 14.462,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der SMI mit 14.525,29 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12.771,63 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,89 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 87,36 CHF), Geberit (+ 1,10 Prozent auf 590,20 CHF), Galderma (+ 0,71 Prozent auf 184,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,60 Prozent auf 640,00 CHF) und Holcim (+ 0,52 Prozent auf 73,66 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,23 Prozent auf 63,98 CHF), Sandoz (-1,95 Prozent auf 79,52 CHF), Richemont (-1,31 Prozent auf 169,85 CHF), UBS (-1,18 Prozent auf 36,88 CHF) und Logitech (-0,89 Prozent auf 82,16 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2.383.193 Aktien gehandelt. Mit 347,723 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net