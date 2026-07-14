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SMI-Entwicklung

SIX-Handel: SMI beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

SIX-Handel: SMI beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Der SMI verbuchte schlussendlich Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
92.96 EUR 4.70 EUR 5.33 %
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Alcon AG
58.80 EUR 0.40 EUR 0.68 %
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81.54 EUR 0.88 EUR 1.09 %
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Logitech S.A.
86.80 EUR -1.90 EUR -2.14 %
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Partners Group AG
775.80 EUR 16.20 EUR 2.13 %
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Richemont
207.70 EUR 9.90 EUR 5.01 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
353.50 EUR -1.10 EUR -0.31 %
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Sika AG
171.60 EUR 1.50 EUR 0.88 %
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Swiss Re AG
144.75 EUR -0.90 EUR -0.62 %
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Swisscom AG
675.00 EUR -5.00 EUR -0.74 %
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UBS
47.82 EUR -0.16 EUR -0.33 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
653.60 EUR -13.20 EUR -1.98 %
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Indizes
SMI
14,307.31 CHF 65.54 CHF 0.46 %
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Am Mittwoch tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,46 Prozent höher bei 14.307,31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,165 Prozent fester bei 14.265,29 Punkten in den Handel, nach 14.241,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14.322,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14.141,15 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,438 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.717,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, stand der SMI bei 13.219,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der SMI bei 11.901,32 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,00 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), Partners Group (+ 2,91 Prozent auf 720,40 CHF), Alcon (+ 2,14 Prozent auf 55,36 CHF), Holcim (+ 2,07 Prozent auf 76,00 CHF) und Sika (+ 2,02 Prozent auf 161,85 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 83,18 CHF), Logitech (-1,27 Prozent auf 80,88 CHF), Swiss Re (-1,25 Prozent auf 134,30 CHF), Zurich Insurance (-1,11 Prozent auf 606,80 CHF) und Swisscom (-0,71 Prozent auf 627,50 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.044.776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 284,413 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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09.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 UBS Equal Weight Barclays Capital