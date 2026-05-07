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SMI-Marktbericht

SIX-Handel SMI gibt am Mittag nach

08.05.26 12:26 Uhr
SIX-Handel SMI gibt am Mittag nach | finanzen.net

Der SMI notiert aktuell im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
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Der SMI verliert im SIX-Handel um 12:07 Uhr 0,49 Prozent auf 13.071,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,573 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,635 Prozent auf 13.052,06 Punkte an der Kurstafel, nach 13.135,43 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13.086,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13.034,47 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,574 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13.113,43 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 13.503,06 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Stand von 12.061,72 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,33 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 0,83 Prozent auf 50,74 CHF), Logitech (+ 0,78 Prozent auf 82,46 CHF), UBS (+ 0,37 Prozent auf 35,07 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 81,28 CHF) und Novartis (-0,05 Prozent auf 113,24 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-3,98 Prozent auf 169,95 CHF), Swiss Life (-2,41 Prozent auf 881,80 CHF), Lonza (-2,32 Prozent auf 474,90 CHF), Sika (-1,31 Prozent auf 143,50 CHF) und Roche (-1,16 Prozent auf 314,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 900.630 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 279,809 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,87 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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