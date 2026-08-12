SIX-Handel SMI gibt zum Handelsende nach

Index-Performance im Fokus

17.08.26 17:57 Uhr

So performte der SMI am Montag zum Handelsende.

Schlussendlich gab der SMI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 14.302,39 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,259 Prozent auf 14.353,41 Punkte an der Kurstafel, nach 14.390,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.282,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14.388,56 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 14.343,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13.220,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 12.074,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,96 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,18 Prozent auf 213,80 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 123,40 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 140,45 CHF), Lonza (+ 0,68 Prozent auf 566,40 CHF) und Roche (+ 0,28 Prozent auf 356,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-3,14 Prozent auf 186,40 CHF), Alcon (-2,97 Prozent auf 58,88 CHF), Nestlé (-2,84 Prozent auf 78,71 CHF), Givaudan (-2,66 Prozent auf 3.184,00 CHF) und Geberit (-1,84 Prozent auf 533,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.268.220 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,557 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net