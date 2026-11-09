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Kursentwicklung im Fokus

SIX-Handel: SMI letztendlich fester

SIX-Handel: SMI letztendlich fester

Der SMI verbuchte heute Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74.54 EUR 1.84 EUR 2.53 %
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Alcon AG
67.02 EUR 0.08 EUR 0.12 %
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Galderma
204.00 EUR -2.00 EUR -0.97 %
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Geberit AG (N)
632.40 EUR -5.20 EUR -0.82 %
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Givaudan AG
4,420.00 EUR -22.00 EUR -0.50 %
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Holcim AG
79.48 EUR 1.00 EUR 1.27 %
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Lonza AG (N)
719.40 EUR -7.40 EUR -1.02 %
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Partners Group AG
731.00 EUR 4.20 EUR 0.58 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
436.70 EUR 15.25 EUR 3.62 %
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Sika AG
206.30 EUR 4.90 EUR 2.43 %
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Swiss Re AG
163.40 EUR -3.50 EUR -2.10 %
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Indizes
SMI
14,946.15 CHF 149.65 CHF 1.01 %
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Zum Handelsschluss verbuchte der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1,01 Prozent auf 14.946,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,717 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,071 Prozent auf 14.786,06 Punkte an der Kurstafel, nach 14.796,50 Punkten am Vortag.

Bei 14.951,57 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14.777,55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SMI 13.787,40 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 14.544,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 12.298,35 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.092,56 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 3,29 Prozent auf 191,35 CHF), Roche (+ 2,77 Prozent auf 401,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,42 Prozent auf 68,60 CHF), Holcim (+ 1,94 Prozent auf 74,68 CHF) und Geberit (+ 1,14 Prozent auf 586,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-1,12 Prozent auf 150,25 CHF), Lonza (-0,60 Prozent auf 659,40 CHF), Galderma (-0,57 Prozent auf 190,65 CHF), Alcon (-0,13 Prozent auf 61,22 CHF) und Givaudan (+ 0,27 Prozent auf 4.065,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 3.135.635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 339,785 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

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