SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Index im Fokus

18.09.26 17:57 Uhr

Am Freitagabend zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 1,15 Prozent leichter bei 13.786,72 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,588 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,330 Prozent schwächer bei 13.901,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 13.947,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13.964,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.786,72 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,320 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SMI 14.320,90 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13.765,83 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der SMI bei 12.049,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 80,02 CHF), Alcon (+ 0,41 Prozent auf 53,66 CHF), Lonza (+ 0,11 Prozent auf 545,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 215,70 CHF) und Swiss Re (-0,54 Prozent auf 138,75 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swisscom (-3,43 Prozent auf 648,50 CHF), Nestlé (-2,63 Prozent auf 76,27 CHF), Amrize (-2,55 Prozent auf 31,01 CHF), Zurich Insurance (-1,81 Prozent auf 596,60 CHF) und Richemont (-1,57 Prozent auf 168,85 CHF) unter Druck.

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 24.983.289 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304,649 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 7,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net