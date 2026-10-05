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Kursverlauf

SIX-Handel: SMI präsentiert sich zum Handelsende fester

SIX-Handel: SMI präsentiert sich zum Handelsende fester

Der SMI befand sich am Montag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87.76 EUR 0.14 EUR 0.16 %
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Amrize
32.91 EUR 0.24 EUR 0.73 %
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Geberit AG (N)
573.60 EUR -4.00 EUR -0.69 %
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Logitech S.A.
90.66 EUR -0.30 EUR -0.33 %
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Lonza AG (N)
631.40 EUR 17.80 EUR 2.90 %
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Nestlé SA (Nestle)
80.40 EUR 0.44 EUR 0.55 %
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Partners Group AG
653.60 EUR 3.00 EUR 0.46 %
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Richemont
187.65 EUR 0.95 EUR 0.51 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.25 EUR 4.25 EUR 1.13 %
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Sandoz
75.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Sika AG
190.25 EUR -5.80 EUR -2.96 %
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Swiss Re AG
152.65 EUR 0.90 EUR 0.59 %
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UBS
43.28 EUR 0.46 EUR 1.07 %
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Indizes
SMI
13,880.42 CHF 176.89 CHF 1.29 %
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Am Montag erhöhte sich der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,31 Prozent auf 13.703,53 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,566 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,212 Prozent stärker bei 13.689,92 Punkten, nach 13.660,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13.654,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13.813,38 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14.395,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SMI auf 14.424,24 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 12.507,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,44 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 2,16 Prozent auf 70,00 CHF), Lonza (+ 1,63 Prozent auf 574,80 CHF), UBS (+ 1,26 Prozent auf 40,03 CHF), Richemont (+ 1,04 Prozent auf 174,65 CHF) und Roche (+ 0,93 Prozent auf 348,90 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Sika (-4,79 Prozent auf 175,00 CHF), Logitech (-2,20 Prozent auf 84,50 CHF), Geberit (-0,74 Prozent auf 534,00 CHF), Amrize (-0,45 Prozent auf 30,66 CHF) und Nestlé (-0,40 Prozent auf 74,48 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4.477.510 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 296,513 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,13 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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