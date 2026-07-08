SIX-Handel: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen

SIX-Handel im Fokus

09.07.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SMI am Donnerstag zum Handelsende.

Am Donnerstag legte der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,29 Prozent auf 14.215,30 Punkte zu. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,681 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,234 Prozent höher bei 14.207,46 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14.174,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.136,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14.238,17 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13.356,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der SMI noch bei 13.159,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der SMI einen Stand von 12.006,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,31 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.464,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 3,92 Prozent auf 81,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,82 Prozent auf 84,68 CHF), UBS (+ 1,90 Prozent auf 41,88 CHF), Partners Group (+ 1,81 Prozent auf 675,40 CHF) und Richemont (+ 1,74 Prozent auf 184,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Novartis (-1,27 Prozent auf 124,30 CHF), Swiss Re (-1,13 Prozent auf 131,15 CHF), Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,31 CHF), Sika (-0,68 Prozent auf 161,15 CHF) und Swisscom (-0,65 Prozent auf 611,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.375.122 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 292,900 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net